Представник НАТО стверджує, що в Грузії його оббрехали

Офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай звинуватив грузинське телебачення в "жахливому спотворенні" його слів, повідомляє Лента.ру з посиланням на ИТАР-ТАСС. Грузинське телебачення у понеділок увечері, посилаючись на заяву Аппатурая, повідомило, що НАТО виступає за виведення російських миротворців із зони грузино-абхазького конфлікту.

"Я хочу підкреслити, що це повідомлення повністю помилково. Я не говорив нічого подібного, і ні про що подібне не йшлося в Раді НАТО", – повідомив офіційний представник Альянсу.

За його словами, 28 квітня на засіданні Ради НАТО грузинський спецпредставник дійсно піднімав питання про миротворців. Проте, як підкреслив Аппатурай, "жодна з країн НАТО не робила припущення, що ці миротворці повинні бути виведені із зони конфлікту або що вони повинні бути замінені на якісь інші сили".

Офіційний представник НАТО пояснив, що на засіданні низка країн лише повторила побоювання, що раніше звучали, що дії РФ стосовно Південної Осетії і Абхазії можуть негативно позначитися на обстановці в регіоні. Він підкреслив, що ніяких інших заяв на Раді не робилося. За словами Аппатурая, матеріал, поширений грузинськими ЗМІ, "це жахливе, найгірше спотворення інформації, з яким йому доводилося стикатися".