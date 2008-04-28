НАТО вважає, що російські війська повинні залишити Грузію

Усі країни-члени Північноатлантичного Альянсу вважають, що російські військові повинні залишити зону грузино-абхазського конфлікту, сказав офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ в інтерв`ю грузинським телекомпаніям в Брюсселі.

"Країни НАТО думають, що із зони конфлікту повинні бути виведені російські миротворчі сили. На цьому етапі ми не можемо сказати, що їх замінять війська НАТО, але ми заявляємо, що виведення цих "блакитних касок" необхідне", - сказав Дж.АППАТУРАЙ.

За його словами, в ході засідання в штаб-квартирі НАТО у форматі "26+1" (НАТО+Грузія), було ще раз заявлено про визнання територіальної цілісності Грузії всіма членами Альянсу.

"На сьогоднішній зустрічі головним питанням було збереження безпеки в зоні грузино-абхазського конфлікту. Всі 26 країн-членів НАТО сьогодні підтвердили, що підтримують територіальну цілісність Грузії і вважають, що Абхазія є невід`ємною частиною Грузії", - підкреслив Дж.АППАТУРАЙ.

Офіційний представник Альянсу закликав міжнародне співтовариство захистити суверенітет Грузії.

Зі свого боку, виконуючий обов`язки міністра закордонних справ Грузії Давид БАКРАДЗЕ, після засідання "26+1" в бесіді з грузинськими ЗМІ заявив, що Грузія одержала підтримку всіх членів НАТО в питанні навколо Абхазії.

"У моїй пам`яті це була перша зустріч, коли всі 26 країн-членів НАТО виступили і зробили однозначні заяви на підтримку Грузії. Була продемонстрована одностайна позиція про те, що Росія повинна змінити своє рішення щодо конфліктних регіонів Грузії, яке різко погіршує ситуацію в зонах конфліктів", - сказав Д.БАКРАДЗЕ.

Як повідомлялося, МЗС РФ повідомив 6 березня 2008 року, що Росія скасувала запроваджені 1996 року торговельно-економічні, фінансові та транспортні санкції відносно Абхазії і запропонувала іншим країнам СНД також вийти з режиму обмежень щодо невизнаної республіки. Президент РФ Володимир ПУТІН 16 квітня доручив уряду розробити заходи з надання предметної допомоги населенню Абхазії та Південної Осетії і взаємодіяти з фактичними органами влади невизнаних республік.

"Ми одержали обіцянку, що на засіданні Ради НАТО-Росія 30 квітня Альянс відверто зафіксує свою позицію з цих питань", - сказав Д.БАКРАДЗЕ.