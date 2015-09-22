США планують розмістити 20 атомних бомб на авіабазі в Німеччині - ЗМІ

Про це повідомляє сайт німецького телеканалу ZDF з посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.

Зокрема, журналісти програми Frontal21 отримали доступ до бюджетних документів США, які підтверджують цю інформацію.

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Відповідно до документів, починаючи з третього кварталу 2015 року з бюджету США виділятимуться кошти на оснащення німецьких бомбардувальників класу "Торнадо" ядерними боєголовками В61-12.

Водночас представник Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Хічлер підтвердив телеканалу, що федеральний уряд Німеччини протягом найближчих років планує витратити 112 млн євро на модернізацію авіабази в Бюхелі.

Зокрема, планується оснастити сучасною апаратурою злітно-посадкову смугу авіабази.