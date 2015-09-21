Німеччина розкритикувала Кремль за "вибори" бойовиків на Донбасі

"Засмучує той факт, що Росія досі не дистанціювалася від цих планів", – сказав речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт, передає Радіо Свобода.

Водночас, Міністерство закордонних справ Німеччини висловило сподівання, що "Москва використає свій вплив, щоб сепаратисти скасували ці вибори".

Повідомлення з’явилося після того, як лідер терористичного угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що "місцеві вибори" на підконтрольних його угрупованню територіях відбудуться 1 листопада.

У МЗС Німеччини заявили, що плани провести таке голосування викликають у них "серйозне занепокоєння" і будуть порушенням Мінських домовленостей.

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Верховна Рада України раніше ухвалила закон, що визначає правила проведення місцевих виборів 25 жовтня. У перехідних положеннях закону зазначено, що чергові вибори до органів місцевого самоврядування в окупованих Криму і Севастополі, а також у частині Донецької і Луганської областей не проводяться.

Угруповання "ДНР", що контролює частину Донеччини, заявило про намір провести "місцеві вибори" на окупованій бойовиками території Донеччини 18 жовтня.

Україна неодноразово застерігала сепаратистів від проведення будь-яких "виборів" на окупованих територіях, називаючи це зривом Мінських домовленостей. Згідно з Мінськими угодами, вибори на цих територіях можуть відбутися лише згідно з українським законодавством, після виведення іноземних військ і відновлення Україною контролю вздовж усього кордону.