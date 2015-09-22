У Франції випустили путівник для мігрантів

Тираж склав 4 тис. примірників, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local. Невелика книга, яка називається Hello!, включає в себе 85 сторінок і складається виключно з ілюстрацій. На них, наприклад, пояснюється, як виглядають мечеті і церкви, як користуватися банкоматами або що робити в ситуаціях, коли потрібна допомога лікаря.

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Ініціатором випуску путівника став засновник Guides de Routard, Філіп Глогуен. Він зазначив, що ідея прийшла до нього після того, як він зіткнувся з бездіяльністю влади у питанні мігрантів.

Зазначається, що частина тиражу поширить FNARS - організація, яка надає допомогу мігрантам у центрах тимчасового утримання по всій Франції.

В кінці серпня повідомлялося, що у французькому Кале зведуть табір, розрахований на 1500 мігрантів. Будівництво комплексу повинне початися в 2016 році. У новому таборі буде 120 тентів, кожен з яких зможе прийняти до 12 осіб.