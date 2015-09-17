У Євросоюзі створять єдину прикордонну систему

До кінця року Єврокомісія планує представити пропозиції щодо створення єдиної європейської системи прикордонної охорони, заявив єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Димітріс Аврамопулос в інтерв'ю газеті Die Welt, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Метою створення нової системи є забезпечення охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу мультинаціональними прикордонними силами.

Димітріс Аврамопулос також зазначив, що посилення охорони зовнішніх кордонів "жодним чином не означає, що з ЄС хочуть зробити фортецю". "Мета - охорона зовнішніх кордонів ЄС мультинаціональними групами прикордонників на постах. Таким чином, виконуватиметься спільне європейське завдання", - пояснив єврокомісар. Він також додав, що "фінансово та кадрово суттєво посилиться прикордонний орган ЄС Frontex". За словами Димітріса Аврамопулоса, незабаром на кордони мають бути спрямовані так звані групи швидкого реагування.

Єврокомісар висловив оптимізм, що на наступній зустрічі глав МВС країн ЄС у вівторок "може статись прорив і досягнуто згоди щодо розподілу біженців по країнам Європи". Димітріс Аврамопулос, однак, виключив можливість будь-якого тиску на ті країни, які зайняли негативну позицію щодо введення в ЄС квот з розподілу мігрантів.