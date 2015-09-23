Кремль відреагував на наміри США розмістити ядерну зброю у Німеччині

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Це ще один крок, причому, на жаль, дуже серйозний крок у бік нагнітання напруженості на європейському континенті. Це, на жаль, у разі реалізації цих планів, а зараз з урахуванням рішення Бундестагу і так далі, можна сказати, що вони впевнено йдуть шляхом реалізації", - сказав Пєсков.

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"Звичайно, це може призвести до порушення стратегічних балансів у Європі, і тому, безумовно, це вимагатиме від Росії вживання контркроків у відповідь, контрзаходів для відновлення паритету, тому що, безумовно, це не крок у бік зміцнення стабільності, у бік підвищення довіри і в бік забезпечення безпеки в Європі", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що США мають намір розмістити на авіабазі бундесверу в місті Бюхель (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) 20 атомних бомб типу B61-12.