Іракці починають відкликати свої заявки на надання притулку в Фінляндії

Потік прохачів притулку з Іраку та інших країн не вичерпується, але вже з'явилися перші ознаки того, що не для всіх Фінляндія виявилася країною обітованою, повідомляє yle.fi.

За останні тижні кількість прохачів притулку, які відкликали свої заявки, збільшилася, хоча мігранти, які бажають виїхати з Фінляндії, складають лише малу частку від усіх прибулих до Фінляндії біженців.

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За словами директора відділу з питань прохачів притулку Імміграційної служби Еско Репо, найчастіше свої заявки відкликають іракці. Також у поліції Гельсінкі звернули увагу на цю ситуацію. Деякі з іракських біженців відмовилися від наміру просити притулку у Фінляндії в процесі реєстрації.

Точних своєчасних даних про це, проте, поки немає.

У північному місті Торніо, через який в країну прибуває основний потік мігрантів, в поліції помітили, що за останні дні десятки мігрантів відмовилися від реєстрації у Фінляндії. У минулі вихідні повідомлялося про те, що три автобуси з мігрантами з шведського Лулео повернули назад.

В Імміграційній службі зауважили, що в епоху інтернету мігранти можуть швидко змінювати свої плани. У соцмережах йде бурхливе обговорення того, в які країни варто їхати, а в які – ні. Про Фінляндію говорять і хороше, і погане.

Наприклад, на популярною серед іракців сторінці Фейсбуку в понеділок давали поради про те, що замість Фінляндії варто поїхати в Швецію, Данію або Німеччину.

«Робота? У Фінляндії з цим погано. Хочеш знайти роботу? Їдь в Німеччину або Данію.»

«Фінляндія: довгі черги у великі міста. Швидко переїхати у велике місто? Треба їхати до Швеції або Німеччини.»

«У Фінляндії дуже повільний процес видачі дозволів. Цього року приїхало багато біженців. Все робиться жахливо повільно.»

«Навіщо витратив стільки грошей і приїхав у Фінляндію?»

"Ей, товариші, я в подиві. Ці люди приїхали в Європу, а вже через п'ять днів після зняття відбитків пальців просять про добровільне повернення на батьківщину! Дивно, якщо врахувати, що вони перенесли такі тяготи і досягли своєї мети", – пише він.

"Подумай, брате, про інших, ти сюди приїхав заради приколу, а інші – заради возз'єднання з сім'єю і майбутнього своїх дітей. Ті, хто проводить співбесіди, тепер будуть думати, що більшість приїхали в Європу не потребують захисту, а приїжджають просто так", - пише іракець, звертаючись до співвітчизників.

У соцмережах даються чіткі поради щодо того, як вести себе з фінськими владою. Є і багато відверто неправдивої інформації. На багатьох сторінках арабською мовою пишуть про те, що у Фінляндії легко знайти добре оплачувану роботу і житло.

Директор відділу з питань прохачів притулку Імміграційної служби Еско Репо говорить, що джерелом неправдивої інформації можуть бути контрабандисти.

"Це може бути пов'язано з їхнім бізнесом. Це спосіб змусити людей платити за транспортування", – говорить Репо.