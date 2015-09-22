Тисячі мігрантів потрапляють в ЄС за фальшивими сирійським паспортами - ЗМІ

Про це пише газета The Daily Telegraph, повідомляє ТАСС.

Як з'ясував кореспондент видання, необхідний документ можна отримати, звернувшись з відповідним запитом за телефоном, вказаним на сторінці однієї з груп в арабській версії соціальної мережі Facebook.

У відповідь на дзвінок журналіста, який назвався вихідцем з Єгипту, контрабандист під ім'ям Модара Альнабвані "запропонував організувати переїзд з Туреччини до Греції разом з доданим фальшивим сирійським паспортом за 2 тисячі фунтів стерлінгів ($3,1 тисячі)", повідомляє видання.

Читайте такожМіж Угорщиною та Хорватією виникла суперечка через перевезення біженців

Передбачалося, що "біженець" самостійно прибуде до Стамбула, звідки його автомобілем доставлять в турецький порт Ізмір на березі Егейського моря, а далі - на гумовому човні - на грецький острів Лесбос.

Якщо розділити ці послуги по частинах, то саме транспортування коштувало 800 фунтів ($1243) на кожного дорослого, перевезення дитини до 10 років повинно було обійтися у півціни від цієї суми. Вартість підробленого сирійського паспорта варіювалася від $1,5 до $2 тисяч. Правда, контрабандист попередив, що не гарантує того, що підробку не виявлять.

За словами автора статті, інші перевізники більш впевнені в якості підроблених паспортів, так як отримали доступ до бланків документів, викрадених з урядових будівель в Сирії.

За твердженням видання, "тисячі підроблених документів знаходяться у вільному обігу в Туреччині та на інших шляхах, що ведуть у ЄС". Одне з джерел газети і зовсім повідомило, що іракці продають сирійські паспорта в секретних місцях у Стамбулі за ціною від €200 до €300.