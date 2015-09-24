Уряд Німеччини виділить 4,1 мільярда євро для потреб мігрантів

Як повідомив Reuters з посиланням на власні джерела, відповідної домовленості досягли міністр фінансів країни Вольганг Шойбле та прем'єр-міністри 16 федеральних земель. Обсяг допомоги землям на утримання біженців наступного року складе близько 4 млрд євро. Це означатиме подвоєння раніше обіцяної суми, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Кошти надаватимуться, виходячи з розрахунку 670 євро на одного прохача притулку в місяць. На цей рік передбачена додаткова допомога з боку уряду землям обсягом мільярд євро, що надійдуть на додачу до вже узгоджених виплат.

Такі попередні домовленості були досягнуті перед початком саміту щодо міграційної кризи. Він відбувається 24 вересня у столиці Німеччини. В ньому беруть участь уряд у повному складі на чолі з канцлеркою Ангелою Меркель, а також прем'єр-міністри всіх 16 федеральних земель країни.

Однією з головних тем порядку денного і є питання фінансової підтримки з боку уряду федеральним землям як на поточний, так і на майбутній рік.