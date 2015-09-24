Через мігрантів населення Німеччини зросло до 81,2 мільйона осіб

Міграція стала основним рушійним фактором зростання кількості населення Німеччини у 2014 році, повідомила прес-служба статистичного відомства. За даними установи, торік кількість населення Німеччини сягнула позначки в 81,2 млн людей. Приріст населення склав загалом 430 тис. осіб. Це - найвищий показник з 1992 року, коли приріст сягнув 700 тис. осіб, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Зазначається, що 2014 року до Німеччини прибуло на 550 тис. більше людей, ніж виїхало з неї. У 2013 році позитивне міграційне сальдо складало 429 тис. осіб.

У звіті відомства наголошується, що впродовж 2014 року в Німеччині померло на 153 тис. людей більше, ніж народилося. Порівняно з роком раніше, негативна диспропорція між кількістю новонароджених та смертельних випадків скоротилася. У 2013 році дисбаланс складав 212 тис.

Найбільший приріст населення зафіксували 2014 року в таких федеральних землях, як Баварія (плюс 87 тис.), Баден-Вюрттемберг (плюс 85 тис.) та Північний Рейн-Вестфалія (плюс 66 тис.).