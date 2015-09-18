В Німеччині заявили, що через міграційну кризу Європа опинилась у небезпеці

Таку думку висловив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель. Він застеріг Євросоюз від її наслідків. "Якщо так триватиме далі, Європа опиниться в небезпеці. В більшій, ніж через фінансову кризу чи ситуацію з Грецією", - заявив Зігмар Габріель виданню Bild, передает українська редакція "Німецької хвилі".

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"Німці відкривають спортивні зали та казарми, збирають пожертви та приймають біженців у своїх сім'ях. Інші країни відгорожуються колючим дротом на кордонах та зачиняють усі ворота", - пояснив лідер Соціал-демократичної партії Німеччини. "Німеччина допомагає. Але хто зараз допоможе Німеччині?" - обурився посадовець.

Також і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що не може бути, щоб Німеччина, Австрія, Швеція та Італія самі несли на собі цей тягар. "Європейська солідарність функціонує не так", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Крім цього, він наполегливо попросив підтримати пропозиції Європейської Комісії щодо справедливого розподілу біженців 28-ма країнами-членами ЄС. При цьому Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за те, щоб на країни, які відкидають ці пропозиції, чинився тиск. "І якщо іншого виходу не буде, ми повинні серйозно обміркувати введення у цьому питанні інструменту вирішення його більшістю", - наголосив міністр.