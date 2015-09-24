Меркель: вихід з кризи з мігрантами визначить майбутнє Європи

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи в Бундестазі, передає Бі-бі-сі. При цьому, вона зазначила, що заходи, схвалені на екстреному саміті ЄС у середу є лише першим кроком, і що одного лише перерозподілу мігрантів між країнами ЄС недостатньо.

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"Я глибоко переконана, що Європі потрібні не тільки тимчасові заходи з перерозподілу [мігрантів], але й постійний механізм з розселення біженців серед країн-членів ЄС", - сказала Ангела Меркель. "Перший крок був зроблений, але ми ще далекі від мети", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уряд Німеччини прийняв рішення виділити в 2016 році федеральним землям близько 4,1 млрд євро на фінансування потреб мігрантів.