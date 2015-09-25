Хорватія відкрила кордон з Сербією

Міністр внутрішніх справ Хорватії Ранко Остоїч повідомив, що усі автомобілі, незалежно від реєстрації, зможуть в’їхати на територію Хорватії, передає радіо "Свобода".

Читайте такожУгорщина заявила, що практично добудувала паркан на кордоні з Хорватією

Раніше Загреб заблокував в’їзд громадянам Сербії та автомобілям до Хорватії. Це відбулося після того, як Сербія заблокувала в’їзд вантажівкам, які прямували з Хорватії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні зібрала 25 вересня прем’єрів Сербії і Хорватії, щоб закликати їх вирішити проблему.

Криза виникла після того, як Угорщина закрила свій кордон із Сербією, через що на території останньої залишилися десятки тисяч мігрантів. Згодом вони почали рухатися через Хорватію до Словенії й Угорщини і далі до багатших країн Північної Європи.

Водночас Хорватія заявила, що не може прийняти такого потоку мігрантів і закрила свій кордон із Сербією.