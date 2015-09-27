Керрі обговорив з головою МЗС Ірану конфлікти в Сирії та Ємені

У центрі діалогу були конфлікти в Сирії та Ємені, передає Радіо Свобода.

За оцінкою держсекретаря США, наступний тиждень надасть багатьом державам можливість зіграти важливу роль у врегулюванні, як висловився Керрі, «дуже важких проблем» близького Сходу. Необхідно працювати над досягненням миру і просуванні вперед як у Сирії, так і в Ємені, зазначив Керрі.

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Заріф назвав основною своєю турботою разом із Керрі виконання «історичної угоди» щодо іранської ядерної програми. У Тегерані сподіваються, що Ірану вдасться досягти в обмін на співпрацю в ядерній галузі поступового скасування американських економічних санкцій.

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Як повідомляв УНІАН , у США відзначають, що Іран приступив до взаємодії з МАГАТЕ ще до того, як набула чинності угода щодо ядерної програми.