Біля берегів Туреччини затонуло судно: загинуло 17 біженців
14:09, 27 вересня 2015Світ
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Судно з мігрантами затонуло біля південно-західних берегів країни в Егейському морі
REUTERS
Щонайменше 17 людей стали жертвами аварії корабля біля берегів Туреччини, повідомляє Газета.ру з посиланням на Sabah.
Судно з мігрантами затонуло біля південно-західних берегів країни в Егейському морі.
Наголошується, що на борту корабля були біженці з Сирії.
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