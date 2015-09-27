Біля берегів Туреччини затонуло судно: загинуло 17 біженців

14:09, 27 вересня 2015
Світ
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Судно з мігрантами затонуло біля південно-західних берегів країни в Егейському морі

REUTERS

Щонайменше 17 людей стали жертвами аварії корабля біля берегів Туреччини, повідомляє Газета.ру з посиланням на Sabah.

Судно з мігрантами затонуло біля південно-західних берегів країни в Егейському морі.

Наголошується, що на борту корабля були біженці з Сирії.

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