Майже 5 тисяч мігрантів врятували біля берегів Лівії

Завдяки рятувальним операціям Італії та Греції в Середземному морі врятовано близько 4 700 чоловік, повідомляє Deutsche Welle.

"За інформацією берегової охорони Італії, дістатися берегів Європи на гумових човнах і баржах намагалися 4 343 особи. Для забезпечення їх безпеки було організовано 20 рятувальних операцій. Одна жінка була знайдена мертвою в надувному човні, однак причину її смерті з'ясувати не вдалося", - говориться в повідомленні.

Ще 335 осіб були врятовані завдяки діям морських служб Греції. Біженці були доставлені до берегів Італії.

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У 2015 році десятки тисяч мігрантів переважно з Африки та країн Близького Сходу намагалися проникнути до Європи через Середземне море. Вони часто з ризиком для життя використовували маленькі човни, непридатні для морської подорожі.