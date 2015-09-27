Угорщина готується до закриття кордону з Хорватією
15:28, 27 вересня 2015Світ
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Як повідомила угорська поліція, тільки за минулу суботу в Угорщину прибули з сусідніх країн 9742 мігранта.
У заяві поліції сказано, що 9268 нелегальних мігрантів, що потрапили в країну через кордон з Хорватією, ще 181 - через кордон із Сербією, повідомляє Російська служба ВВС.
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що Будапешт готується закрити кордон з Хорватією спеціальним загородженням, як це вже було зроблено на кордоні з Сербією, для боротьби з напливом мігрантів в країну.
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