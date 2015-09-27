Угорщина готується до закриття кордону з Хорватією

У заяві поліції сказано, що 9268 нелегальних мігрантів, що потрапили в країну через кордон з Хорватією, ще 181 - через кордон із Сербією, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожСербія через біженців закрила кордон для вантажівок із Хорватії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що Будапешт готується закрити кордон з Хорватією спеціальним загородженням, як це вже було зроблено на кордоні з Сербією, для боротьби з напливом мігрантів в країну.