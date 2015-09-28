Став відомий час виступу Путіна на Генасамблеї ООН

Про це у своєму Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

Зазначається, що виступ Путіна на Генасамблеї розпочнеться о 17:45 за Києвом.

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Потім, о 18:30 за київським часом, російський президент зустрінеться з Генсеком ООН Пан Гі Муном, а о 19:15 - з Раулем Кастро.

При цьому варто наголосити, що Смирнов не вказав час зустрічі Путіна і Обами, яку очікують найбільше.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін у своїй промові в ООН позначить російське бачення міжнародних відносин, майбутнього організації і світової спільноти, а також не уникне теми боротьби з тероризмом та близькосхідного екстремістського угруповання "Ісламська держава".