Російські активісти опублікували "трейлер" виступу Путіна в ООН (відео)

Очікується, що він "дасть оцінку" актуальним проблемам міжнародної політики - як тривалим, так і новим.

Активісти громадської організації РФ "Открытая Россия" підготували "трейлер" виступу глави російської держави в ООН.

Читайте такожСтав відомий час виступу Путіна на Генасамблеї ООН

"Весь світ чекає оратора, але ми цінуємо ваш час і заздалегідь підготували трейлер путінського шоу. Пропонуємо всім з ним ознайомитися, щоб зрозуміти, чи варто витрачати вечір на перегляд", - йдеться в описі до відео.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні очікується виступ Путіна на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановані зустрічі з генсеком ООН Пан Гі Муном, головою Держради Куби Раулем Кастро, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, президентом США Бараком Обамою.