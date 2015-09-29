Назарбаєв запропонував перенести штаб-квартиру ООН з Нью-Йорка в Азію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"70 років тому, коли замість непрацюючої Ліги Націй в Женеві створювалася Організація Об'єднаних Націй, було вирішено розмістити її штаб-квартиру в Нью-Йорку. Це було пов'язано з тим, що в той час зросла роль західної півкулі в міжнародних відносинах. Центр розвитку світу перемістився зі старого світу в новий, з Європи в нову точку глобального росту - США, Нью-Йорк", - сказав Назарбаєв.

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Президент Казахстану вважає, що з того часу багато чого змінилося і світ став іншим.

"В XXI сторіччі центр розвитку зміщується в Азію, в найбільший континент світу, де живе 2/3 населення планети, зосереджені величезні ресурси. Потужний стрибок економік Азії, які розвиваються, позначив нову реальність у глобальних процесах. Важливо використати цей історичний шанс, щоби надати нового імпульсу взаємовідносинам держав з урахуванням цього процесу", - заявив Назарбаєв.

У цьому зв'язку він запропонував "подумати про перенесення штаб-квартири ООН в Азію".

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Назарбаєв висловив надію, що ініціативи Казахстану будуть почуті країнами-членами ООН.

Як повідомляв УНІАН раніше, депутати російської Держдуми пропонують перенести штаб-квартиру ООН із США в нейтральну країну — Швейцарію. Зокрема, член комітету Держдуми з оборони Ігор Зотов звернувся з листом до генсека ООН Пан Гі Муна.