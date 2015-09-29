Росіяни виступають проти введення військ до Сирії - опитування

Більшість росіян виступають проти введення військ до Сирії.

Про це свідчить опитування Левада-Центру.

Росія не повинна надавати пряму військову підтримку Сирії для підтримки її керівництва, вважає переважна більшість росіян - 69%. За введення військ висловилися лише 14% опитаних.

У той же час, росіяни вважають, що РФ повинна допомагати Сирії, використовуючи політичну і дипломатичну підтримку (67%), а також надаючи гуманітарну допомогу (55%).

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Майже дві п'ятих (43%) опитаних вважають, що російське керівництво має консультувати і озброювати сирійських колег, майже стільки ж опитаних проти такої допомоги з боку Росії (41%). Також 57% росіян не хочуть приймати сирійських біженців і допомагати їм, за - кожен п'ятий (21%).

Опитування проведено 18 – 21 вересня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600/800 осіб у віці 18 років та старших у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%/4,1%.