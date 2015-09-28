Путін: РФ не планує "прямо зараз" вводити бойові війська в Сирію

Про це заявив російський президент Володимир Путін перед запланованою на сьогодні в рамках Генасамблеї ООН зустріччю з президентом США Бараком Обамою в інтерв’ю телеканалам CBS та PBS, передає радіо "Свобода".

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"Росія не братиме участі у будь-яких військових діях на території Сирії чи будь-яких інших держав. Ну, принаймні, ми не плануємо цього «прямо зараз»", – сказав Володимир Путін.

Російський президент також розкритикував політику США в Сирії, заявивши, що американська військова підтримка сирійських повстанців не тільки "незаконна, але контрпродуктивна".

Сьогодні в рамках роботи Генасамблеї ООН у Нью-Йорку має відбутися зустріч президентів Росії та США вперше за понад рік. Точний час такої зустрічі невідомий, як і теми обговорення, хоча російська сторона заявляла, що ключовим буде питання Сирії і боротьба з тероризмом. Теми перемовин повністю не розкривають і в Білому домі.