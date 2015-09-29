Росіяни впевнені, що їх країна захищає свої інтереси на Близькому Сході, співпрацюючи з Асадом - опитування

Більшість росіян, які стежать за подіями в Сирії, впевнені, що Москва, співпрацюючи з Дамаском, захищає російські інтереси на Близькому Сході і забезпечує безпеку російських компаній в регіоні (30%).

Про це свідчить опитування Левада-Центру.

Читайте такожРосіяни виступають проти введення військ до Сирії - опитування

Ще третина (28%) вважає, що таким чином Росія намагається зміцнити свої позиції у світі, авторитет і незалежність від західних країн. 22% опитаних думають, що російська влада, підтримуючи президента Башара Асада, перешкоджає поширенню впливу «Ісламської держави» і радикального ісламу в світі та захищає від цього південні рубежі країни. П'ята частка відповідей (19%) належить варіанту, що Росія захищає останній з решти проросійськи налаштованих на Близькому Сході режимів.

У той же час, росіяни поки продовжують зберігати нейтралітет у питанні сирійського конфлікту - 39% заявляють, що не підтримують ні одну з його сторін. Хоча вже 36% виступають на підтримку режиму Асада.

Опитування проведено 18 – 21 вересня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600/800 осіб у віці 18 років та старших у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%/4,1%.