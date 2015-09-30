Саудівська Аравія пригрозила президенту Сирії Асаду поваленням

Виступаючи перед журналістами в Нью-Йорку, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що у Башара Асада є тільки два варіанти: піти добровільно або дочекатися військової операції з його повалення.

Читайте такожПроти Асада у Франції почали розслідування за підозрою у військових злочинах - ЗМІ

Міністр не уточнив, яким чином сам Ер-Ріяд має намір брати участь у такій операції, і не навів про неї ніяких подробиць, зазначивши лише, що такий варіант зміни влади в Сирії буде більш тривалим і витратним.

Адель аль-Джубейр підкреслив, що не бачить у Башара Асада політичного майбутнього і відкинув заклики Росії сформувати спільно з чинною владою Сирії широку коаліцію для боротьби з "Ісламською державою".

З таким закликом 28 вересня виступив з трибуни на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку російський президент Володимир Путін. У той же час президент США Барак Обама назвав Башара Асада диктатором, який знищив власний народ, і відкинув можливість співпраці з ним.

За даними американських журналістів, президенти підняли цю тему і на особистих переговорах, що послідували за виступами з трибуни. В результаті їм так і не вдалося домовитися про долю Башара Асада.