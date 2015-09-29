Генерал НАТО: Росія направила до Сирії зброю не для боротьби з ісламістами

Про це заявив командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Філіп Бридлав, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.

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"Ми бачимо, що на ці аеродроми доставлені дуже складні системи ППО і літаки. Я не бачив, щоб вони ("Ісламська держава") використовували літаки, що вимагають таких складних систем ", - сказав Філіп Бридлав.

Генерал зазначив, що поставлене озброєння включало зенітно-ракетні комплекси "Тор" (за класифікацією НАТО - SA15) і "Панцир-С1" (SA-22 Greyhound).

"Я не бачив у бойовиків ІДІЛ ніяких літаків, для захисту від яких потрібні SA15 або SA22," - сказав він.

Філіп Бридлав заявив, що Росія намагається захистити режим президента Сирії Башара Асада "від тих, хто чинить тиск на нього".

Використовуючи військовий жаргон, він застеріг Росію від формування зони "A2AD" (Anti-Access Area-Denial) – зона закритого доступу. "Це одна з речей, які, як ми бачимо, вони розвивають у північно-східному Середземномор'ї, і ці ж ППО з'являються в Сирії", - сказав Філіп Бридлав.