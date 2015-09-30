У Кремлі розповіли, що операція в Сирії має часові рамки

Про це повідомив глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов. "Ця операція ВПС Росії, звичайно, не може тривати безкінечно і має цілком певні часові рамки. Але які вони в добовому вимірі, так само як і оголосити, скільки літальних апаратів буде використано, які види озброєння використовуватимуться нашими ВВС, я, зі зрозумілих причин, зараз озвучити не можу", - розповів Сергій Іванов, передає Lenta.ru.

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Нагадаємо, сьогодні Рада Федерації одноголосно проголосувала за використання Збройних сил Росії за кордоном. Відповідну пропозицію у верхню палату вніс президент Росії Володимир Путін.

Як уточнив Сергій Іванов, сирійський лідер Башар Асад звернувся до Росії з проханням про надання військової допомоги для протидії "Ісламській державі". Глава адміністрації президента підкреслив, що мова йде виключно про операції ВПС. Використання наземних військ виключено.

Він повідомив, що кількість громадян Росії і вихідців з країн СНД, що примикають до бойовиків "Ісламської держави", постійно збільшується, і тому необхідно діяти на випередження. "Частина з них вже повернулися на територію Російської Федерації. І легко припустити, що вони і далі будуть повертатися на нашу територію. Таким чином, доцільно діяти на випередження і діяти на далеких рубежах, а не стикатися з цією проблемою потім у себе в Росії", - додав він.

Востаннє дозвіл на використання російської армії за кордоном Рада Федерації приймала 1 березня 2014 року. Тоді мова йшла про введення військ на територію України. 25 червня 2014 року постанову про використання російської армії за кордоном було скасовано.