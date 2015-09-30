Росія завдала першого авіаудару в Сирії - CNN

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, передає CNN.

За словами представника американської влади, удар було завдано неподалік міста Хомс.

Раніше росіяни попередили США, щоб вони не використовували військові літаки над Сирією, але не надали координатів, де саме вони планують завдати авіаударів.

Американський високопосадовець повідомив, що місії США продовжують працювати в Сирії у звичному режимі.

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Раніше америнські чиновники заявляли, що росіяни готові розпочати здійснювати авіудари у будь-який час. Російські безпілотники збирали потенційну інформацію щодо місць, де ймовірно будуть здійснюватись авіудари.

Як передає Reuters з посиланням на сирійську моніторингову групу, сирійські військово-повітряні сили також завдали авіаударів у провінції Хомса: загинули щонайменше 27 осіб, включаючи шістьох дітей.

Сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ дозволила використовувати військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одностайно. За словами голови адміністрації президента РФ Сергія Іванова, Росія використовуватиме лише військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Не йдеться про наземну операцію.