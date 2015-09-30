Рада Федерації дала згоду на використання ВПС Росії в Сирії

Про це заявив глава адміністрації російського президента Сергій Іванов. Питання було внесено у верхню палату Володимиром Путіним.

Читайте такожСаудівська Аравія пригрозила президенту Сирії Асаду поваленням

За словами Сергія Іванова, президент Сирії Башар Асад звернувся до Володимира Путіна з проханням про надання військової допомоги. Сергій Іванов підкреслив, що йдеться виключно про операцію військово-повітряних сил, використання військовослужбовців на землі виключено.

Голосування проходило в закритому режимі.

Згідно з конституцією, вирішення питання про можливість використання збройних сил Російської Федерації за межами території країни знаходиться в компетенції верхньої палати парламенту.

Пропозиція передбачає використання військ "на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", йдеться на сайті Кремля.

В березні 2014 року Рада Федерації одноголосно дала згоду на звернення президента про використання збройних сил Росії на території України. Згодом Росія анексувала Крим, і влітку минулого року дозвіл було відкликано.

В останні місяці побоювання Заходу викликали повідомлення про зростаючу військову присутність Росії в Сирії. У середині вересня американські військові заявили, що, за їхніми даними, Росія обладнає військову авіабазу недалеко від міста Латакія на північному заході Сирії.

Після переговорів у Нью-Йорку з президентом США Бараком Обамою 28 вересня російський президент Володимир Путін відкинув можливість наземної операції Росії в Сирії.