Рада Федерації дала згоду на використання ВПС Росії в Сирії
Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії.
Про це заявив глава адміністрації російського президента Сергій Іванов. Питання було внесено у верхню палату Володимиром Путіним.
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За словами Сергія Іванова, президент Сирії Башар Асад звернувся до Володимира Путіна з проханням про надання військової допомоги. Сергій Іванов підкреслив, що йдеться виключно про операцію військово-повітряних сил, використання військовослужбовців на землі виключено.
Голосування проходило в закритому режимі.
Згідно з конституцією, вирішення питання про можливість використання збройних сил Російської Федерації за межами території країни знаходиться в компетенції верхньої палати парламенту.
Пропозиція передбачає використання військ "на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", йдеться на сайті Кремля.
В березні 2014 року Рада Федерації одноголосно дала згоду на звернення президента про використання збройних сил Росії на території України. Згодом Росія анексувала Крим, і влітку минулого року дозвіл було відкликано.
В останні місяці побоювання Заходу викликали повідомлення про зростаючу військову присутність Росії в Сирії. У середині вересня американські військові заявили, що, за їхніми даними, Росія обладнає військову авіабазу недалеко від міста Латакія на північному заході Сирії.
Після переговорів у Нью-Йорку з президентом США Бараком Обамою 28 вересня російський президент Володимир Путін відкинув можливість наземної операції Росії в Сирії.