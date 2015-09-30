Внаслідок бомбардувань Франції у Сирії загинули 30 людей – правозахисники
18:14, 30 вересня 2015Світ
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Внаслідок бомбардування у Сирії загинули щонайменше 30 людей, у тому числі 12 дітей.
REUTERS
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Сирійський центр з прав людини.
ЗМІ пишуть, що від бомбардирования Сирії російською авіацією постраждали такі райони, як: провінція Хомс - Тальбіс, Растан; провінція Хама - Латамне, Кафр Зіта; провінція Латакія – Гмам, Дейр Хана.
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Як повідомляв УНІАН, раніше німецький журналіст Bild Джуліан Репке повідомив про 60 загиблих.
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