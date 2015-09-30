Журналіст: Більше 60 мирних мешканців загинули внаслідок удару російської авіації у Сирії (відео)

Про це написав на своїй сторінці у Twitter німецький журналіст Bild Джуліан Репке, повідомляє ТСН.ua.

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За його даними, наразі від удару загинули вже щонайменше 65 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Росія завдала свого першого удару в Сирії неподалік від міста Хомс.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

Сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.