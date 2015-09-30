Опубліковано рейтинг найсильніших армій світу

Перше місце в списку дісталося армії США, російська армія зайняла друге місце, збройні сили КНР — третє, випливає з документа, що надійшов у розпорядження РБК.

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Рейтинг двадцяти найсильніших армій світу був складений на основі індексу військової сили, отриманого з шести показників: чисельності армії, кількості танків, повітряних суден, бойових вертольотів, авіаносців і підводних човнів. Аналітики враховували можливості армій тільки за ведення війни із застосуванням звичайних видів зброї.

Аналіз показав військову перевагу США у здатності вести звичайну війну, порівняно з найближчими суперниками, йдеться в документі Credit Suisse. Військовий арсенал США налічує 13900 літаків і 920 вертольотів, 20 авіаносців і 72 підводні човни, що значно перевищує показники найближчих конкурентів.

Військові витрати Вашингтона в 2014 році склали $610 млрд., що вище сумарних витрат дев'яти наступних країн рейтингу, разом узятих. При цьому найбільшою за чисельністю армією, як випливає зі звіту, в даний момент є Збройні сили Китаю.

У першій десятці рейтингу розташувалися також Японія, Індія, Франція, Південна Корея, Італія, Великобританія і Туреччина. У другій двадцятці списку — Пакистан, Єгипет, Тайвань, Ізраїль, Австралія, Таїланд, Польща, Німеччина, Індонезія і Канада.