Під авіаудари Росії в Сирії потрапили повстанці, що співпрацюють зі США - WSJ

Під авіаудари російських військ в Сирії по позиціях бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) потрапили повстанці, підтримувані Центральним розвідувальним управлінням США, повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Співрозмовники видання висловили думки, що удари ВПС Росії були спрямовані не на позиції ІД.

Як повідомляв «Ъ», вчора російські літаки завдали перших ударів по позиціях ісламських радикалів в Сирії.

Це сталося через кілька годин після того, як Рада федерації (СФ) відреагувала на звернення президента РФ Володимира Путіна і дала згоду на застосування збройних сил за кордоном.

До РФ Путін звернувся за проханням президента Сирії Башара Асада, тому всі норми міжнародного права були дотримані, стверджують в Кремлі.

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Влада США заявила, що авіаудари російських ВПС не наближають вирішення сирійського конфлікту.