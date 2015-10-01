У ЗМІ з'явилася карта ударів російської авіації по містах Сирії
14:34, 01 жовтня 2015Світ
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Після дозволу Ради Федерації на застосування російської армії під час операції в Сирії ВКС РФ завдали ударів неподалік сирійських міст Латакія, Хомс і Хама.
REUTERS
Унаслідок бомбардування у районах населених пунктів загинули, за різними даними, від 27 до 65 осіб, передає ТСН.
Варто зазначити, що вказана статистика – втрати серед цивільного населення.
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Удари авіації були націлені на райони, контрольовані урядом Сирії та повстанцями, які виступають проти президента Башара Асада. Водночас, у Міноборони РФ стверджували, що б'ють по позиціях бойовиків "Ісламської держави".
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