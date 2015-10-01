У ЗМІ з'явилася карта ударів російської авіації по містах Сирії

Унаслідок бомбардування у районах населених пунктів загинули, за різними даними, від 27 до 65 осіб, передає ТСН.

Варто зазначити, що вказана статистика – втрати серед цивільного населення.

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Удари авіації були націлені на райони, контрольовані урядом Сирії та повстанцями, які виступають проти президента Башара Асада. Водночас, у Міноборони РФ стверджували, що б'ють по позиціях бойовиків "Ісламської держави".