Росія відновила бомбардування Сирії

Про це повідомляє The Independent із посиланням на власні джерела, передає ТСН. РФ продовжує наполягати, що вона єдина проводить легітимну військову операцію у Сирії на прохання влади цієї країни.

Читайте такожКремль не коментує результати своєї військової операції в Сирії: "поки говорити рано"

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада Федерацій за ініціативи президента Росії Володимира Путіна дозволила використовувати російські військово-повітряні сили (ВПС) в інших країнах. У Росії пояснили тим, що про військову допомогу у російського керівництва просив президент Сирії Башар Асад. При цьому у Кремлі уточнили, що РФ планує використовувати лише авіацію, тобто йдеться про операцію військово-повітряних сил.

Росія висунула жорсткий ультиматум США у Сирії і вимагала негайно відкликати американські військові літаки із повітряного простору країни. Втім, за даними джерела CNN американська місія у Сирії триває у звичному режимі.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на місцевого жителя повідомляли, що два літаки, які пролетіли над сирійським містом Хомс, випустили 8 ракет по житлових кварталах. За інформацією медіа, Хомс не контролюється терористами "Ісламської держави". Тут живуть мирні жителі і FSA (Free Syrian Army, озброєна сирійська опозиція), що воює з урядовими військами.

Також аналітики і сирійські активісти стверджують, що РФ завдала авіаударів по позиціях, контрольованих силами повстанців, які виступають проти режиму сирійського президента Башара Асада.

У свою чергу в російському міністерстві закордонних справ назвали інформацію ЗМІ про загибель мирних жителів у Сирії від ударів російської авіації неправдивою.