Міноборони РФ оприлюднило відео нічних ударів російської авіації по містах Сирії
14:48, 01 жовтня 2015Світ
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Міністерство оборони Росії оприлюднило відео нічних ударів по чотирьох об'єктах, що належали, за їх свідченнями, терористам "Ісламської держави".
Скріншот відео
Відповідне відео російське оборонне відомство оприлюднило в одній із соцмереж.
#ВИДЕО Ночью российская авиация нанесла удары по 4 объектам #ИГИЛ на территории #Сирииhttps://t.co/waBMPPvcD2#ВКСpic.twitter.com/Ux1G0ue6No
— Минобороны России (@mod_russia) 1 Жовтень 2015
За ствердженнями Міноборони РФ, було знищено штаб терористичних формувань та склад боєприпасів в районі Ідліб, а також трирівневий укріплений командний пункт бойовиків в районі н. п. Хама.
Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала першого авіаудару в Сирії. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.
Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".
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