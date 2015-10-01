Міноборони РФ оприлюднило відео нічних ударів російської авіації по містах Сирії

Відповідне відео російське оборонне відомство оприлюднило в одній із соцмереж.

За ствердженнями Міноборони РФ, було знищено штаб терористичних формувань та склад боєприпасів в районі Ідліб, а також трирівневий укріплений командний пункт бойовиків в районі н. п. Хама.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала першого авіаудару в Сирії. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".