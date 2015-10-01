Сирійська "Армія Ісламу" оголосила Росії війну - The New York Times

Як повідомляє у четвер, 1 жовтня, ТСН.ua з посиланням на The New York Times, угрупування оголосило війну кілька днів тому.

Зазначається, що газета не уточнює дату та джерело інформації. За відомостями видання, ісламісти пообіцяли боротися з Росією в тих місцях, де вона з'явиться в Сирії.

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Як стверджує NYT "Джейш аль-Іслам" займає позиції в околицях Дамаска, а з Росією хоче воювати за її підтримку президента Башара Асада. У травні 2015 року лідер "Джейш аль-Іслам" шейх Захран Аллуш заявив американському видавничому холдингу McClatchy, що під його командуванням знаходиться 17 тисяч осіб.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала першого авіаудару в Сирії. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".