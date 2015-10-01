Жертвами сирійського конфлікту за чотири роки стали понад 239 тисяч осіб (інфографіка)

Озброєний і політичний конфлікт у Сирії почався 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни, і переріс у повстання і громадянську війну в 2012 році, передає ТСН.

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Зараз контроль над територіями Сирії здійснює ціла низка протиборчих сил – уряд країни, бойовики "Ісламської держави", повстанці, які виступають проти президента Сирії Башара Асада, і курди.

Жертвами бойових дій з початку конфлікту стали понад 239 тисяч осіб. Серед загиблих найбільше мирних жителів – майже 78 тисяч.