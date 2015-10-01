У Кремлі визнали, що російська авіація бомбить не тільки ІДІЛ у Сирії

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

За його словами, у Росії є список терористичних організацій", які діють на території Сирії.

При цьому позиції цих сил визначаються по координації зі збройними силами режиму Башара Асада.

"Відомі ці організації, і, звичайно, цілі визначаються в координації зі збройними силами Сирії", - сказав Пєсков.

Читайте такожЖертвами сирійського конфлікту за чотири роки стали понад 239 тисяч осіб (інфографіка)

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях у Сирії на боці урядових військ.

Читайте такожПутін може не обмежитися однією Сирією: Турчинов виклав свою версію операції Росії за кордоном

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала перший авіаудар в Сирії, однак не по бойовикам-ісламістам, а по опозиціонерам. Внаслідок цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".