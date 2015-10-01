Поки рано говорити про участь Росії у коаліції проти ІД: у неї свої цілі в Сирії - міноборони Польщі

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

"Важко сказати, що Росія приєднується до коаліції, тому що зрозуміло, особливо у світлі останніх кількох годин, що РФ має в Сирії власні цілі, а не ті, що міжнародна спільнота", - зазначив він.

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Міністр оборони Польщі висловив надію, що переговори між РФ і США якось залагодять справу. "Тому що не повинно бути так, що відбуваються два паралельні втручання", - сказав Семоняк.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, Сирія, Іран та Ірак створили інформаційний центр для координації боротьби з бойовиками «Ісламської держави». До обов'язків працівників центру увійде збір, обробка і аналіз інформації про обстановку в регіоні у контексті боротьби з «Ісламською державою», а також оперативна передача генеральним штабам зазначених країн.