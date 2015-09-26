Росія, Сирія, Ірак та Іран створили інформцентр з боротьби з ІДІЛ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело.

«Російська Федерація, Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак і Ісламська Республіка Іран прийняли рішення про відкриття в Багдаді інформаційного центру, куди увійдуть представники генеральних штабів цих держав», - заявив він.

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В обов'язки працівників центру увійде збір, обробка і аналіз інформації про обстановку в регіоні в контексті боротьби з «Ісламською державою», а також оперативна передача генеральним штабам зазначених країн.

Як зазначається, на чолі центру будуть офіцери Росії, Сирії, Ірану та Іраку за три місяці на ротаційній основі.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про те, що російські, сирійські та іранські військові нібито організували в Багдаді координаційний центр, щоб спробувати почати співпрацю з шиїтами в боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава», не відповідають дійсності.

Напередодні повідомлялося, що міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем допускає можливість звернення керівництва країни до Москви з проханням ввести війська.

У відповідь в Кремлі прокоментували можливість військової операції в Сирії. Росіяни запевнили, що готові розглянути запит сирійської влади про збройну допомогу в боротьбі з ІДІЛ, у разі якщо такий запит надійде.