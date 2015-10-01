Лавров розповів про цілі авіаударів Росії у Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на прес-конференції на полях Генасамблеї ООН.

«Що стосується цілей, то це «Джебхат ан-Нусра», «Ісламська держава» та інші терористичні угруповання», - сказав він, відповідаючи на питання про цілі Росії в Сирії.

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«Ми завжди заявляли, що будемо боротися проти ИГИЛ та інших терористичних угруповань. Точно таку ж позицію займають і США. Командування антитерористичної коаліції заявляло, що її метою є «Джебхат ан-Нусра», ІД. Ми поділяємо цю позицію», - підкреслив російський міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземні операції не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного населення, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.