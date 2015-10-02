ЗМІ: Іран відправив в Сирію сотні військових для підтримки режиму Асада

Операція здійснюватиметься за підтримки ліванської радикальної організації "Хезболла", воєнізованих шиїтських загонів з Іраку та російської військової авіації, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на Reuters, який має інформацію від джерела в Лівані.

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Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Марзіе Афхам, своєю чергою, повідомила, що Тегеран підтримує військову операцію, розпочату Кремлем проти бойовиків "Ісламської держави".

"З урахуванням офіційного запиту, направленого урядом Сирії у Російську Федерацію, Іран вважає необхідною російську воєнну операцію проти терористичних угруповань в Сирії", - сказала Марзіе Афхам.