Роухані: позиції Росії та Ірану по Сирії практично сумісні

Про це в неділю заявив президент Ірану Хасан Роухані, виступаючи на зустрічі в Нью-Йорку, передає ТАСС.

"Іран і російська сторона мають практично сумісну думку, тому що вони теж націлені на боротьбу з тероризмом", - сказав він.

За його словами, Москва "в останні місяці" повідомляла Тегеран, що готова зробити "більш зосереджені зусилля по боротьбі з тероризмом" в Сирії, в тому числі посилити підтримку Дамаска.

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Також Роухані відзначив, що усунення президента Сирії Башара Асада зробить країну "раєм для терористів".

За словами Роухані "тільки силами повітряної операції перемогти тероризм неможливо".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, Сирія, Іран та Ірак створили інформаційний центр для координації боротьби з бойовиками «Ісламської держави».