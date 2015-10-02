У Держдумі оцінюють тривалість операції в Сирії в 4 місяці
12:00, 02 жовтня 2015Світ
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Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков повідомив, що операція російських Повітряно-космічних сил триватиме кілька місяців.
Фотоілюстрація / ves.lv
Про це він розповів французькій радіостанції Europe 1, пише Лента.ру.
"Завжди є ризик загрузнути (в конфлікті). Але в Москві ми говоримо про 3-4 місяці", - зазначив він.
Депутат зауважив, що найважливіше - це інтенсивність операції.
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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії.
У той же день російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.
Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.
1 жовтня бомбардування повторилися.
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