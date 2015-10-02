У Держдумі оцінюють тривалість операції в Сирії в 4 місяці

Про це він розповів французькій радіостанції Europe 1, пише Лента.ру.

"Завжди є ризик загрузнути (в конфлікті). Але в Москві ми говоримо про 3-4 місяці", - зазначив він.

Депутат зауважив, що найважливіше - це інтенсивність операції.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії.

У той же день російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 жовтня бомбардування повторилися.