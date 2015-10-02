Олланд: РФ повинна завдавати авіаудари в Сирії тільки по ісламістах

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає DT.UA. "Всі авіаудари, ким би вони не були нанесені, повинні мати на меті лише Даєш ("Ісламська держава" - ред.), - заявив Франсуа Олланд, коментуючи ракетні удари РФ з повітря в Сирії, які, за попередньою інформацією, були націлені проти сирійської опозиції, підтримуваної Заходом.

Читайте такожУ Держдумі назвали терміни російської військової операції в Сирії

За словами Франсуа Олланда, "те, що сталося", ще раз доводить необхідність того, що політичне рішення по перехідному уряду (в Сирії - ред.) має бути знайдено без президента Башара Асада, який політично і військовим чином підтримується Росією.

Більше того, напередодні у Франції почали розслідування щодо військових злочинів Башара Асада. Сама Франція почала свої перші авіаудари по Сирії 27 вересня, метою яких були позиції "Ісламської держави". Франція входить до складу антитерористичної коаліції під егідою провідних держава НАТО, включаючи США, ряди країн Арабської затоки, Австралію.