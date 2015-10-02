В РФ стверджують, що знищили командний пункт ІДІЛ у Сирії

Літаки Су-34 Повітряно-космічних сил РФ у Сирії 1 жовтня завдали ударів по табору підготовки і командному пункту угруповання ІДІЛ у Сирії. Про це заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише "ТАСС".

Читайте такожОлланд: РФ повинна завдавати авіаудари в Сирії тільки по ісламістах

"Першого жовтня літаками Су-34 були нанесені удари по табору підготовки ІДІЛ у районі населеного пункту Маадан-Джедід і замаскованому командному пункту в районі Касерт-Фарадж, південно-західніше міста Ракка", - сказав Ігор Конашенков.

Представник Міноборони РФ додав, що в результаті ударів командний пункт бойовиків був виведений з ладу. Інфраструктура, що використовувалася для підготовки терористів, - повністю знищена.

Ігор Конашенков наполягає на точності нанесення ударів ВКС РФ: "Хочу підкреслити, що російські Су-34 наносили удари по цілях з висоти понад 5 тисяч метрів. Бортове прицільно-навігаційного обладнання цих літаків дозволяє забезпечити потрапляння по будь-яким наземним об'єктам з абсолютною точністю".

Читайте такожУ Сирії союзники Асада готують наземну операцію - Reuters

За його словами, напередодні це було підтверджено при виконанні бойового завдання по знищенню інфраструктури "Ісламської держави" в районі населеного пункту Ракка.

"Із застосуванням даного типу літаків ми можемо завдавати ударів по об'єктах терористів угруповання ІДІЛ на всій території Сирії", - підсумував Конашенков.

Нагадаємо, 1 жовтня в мережі з'явилася карта бомбардувань РФ в Сирії. Згідно з даними ряду джерел, під удари потрапляють підтримувані США повстанці (які ведуть боротьбу проти режиму Башара Асада, - ред.), а також мирні жителі. Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков визнав, що об'єктом бомбардувань стають не тільки позиції ІДІЛ, але і "цілий ряд терористичних організацій".