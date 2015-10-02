НАТО стурбоване діями РФ у Сирії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг упевнений, що РФ повинна повернутися до конструктивної співпраці з коаліцією, яку очолює США у своїй боротьбі з ІДІЛ. Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Figaro.

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"Мене особливо турбують повідомлення, що дії РФ не були спрямовані проти ІДІЛ, і що не було ніякої реальної спроби координувати удари з коаліцією на чолі з США", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар нагадав, що раніше Москва обіцяла узгоджувати свої плани з антитерористичною коаліцією.

За його словами, необхідно терміново почати працювати в напрямку політичного рішення для припинення конфлікту. Столтенберг також зазначив, що з боку сирійського лідера Башара Асада навряд чи варто очікувати підтримки вирішення конфлікту політичним шляхом.

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Нагадаємо, раніше Росія почала авіаудари нібито по позиціях ІДІЛ у Сирії. Пізніше стало відомо, що під бомбардування потрапляють також підрозділи повстанців проти режиму Асада, яких підтримує ЦРУ, і мирні жителі. У свою чергу в Кремлі заявили, що будуть боротися із "цілою низкою терористичних угруповань" на території Сирії.