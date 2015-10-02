Independent: Тоні Блер радив Каддафі піти у відставку і знайти безпечне місце

Колишній глава Лівії проігнорував поради Блера і заявив, що не залишить свою країну під час війни, пише газета The Independent. Про це стало відомо після того, як Держдепартамент США опублікував розшифровку розмови двох політиків.

Помічниця Блера Кетрін Ріммер стверджує, що в ході бесіди колишній прем'єр-міністр переконував Каддафі припинити насильство і здійснити мирний перехід до нового уряду, пише Газета.ру.

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«Кровопролиття і насильство має зупинитися. Якщо у вас є безпечне місце, в яке ви можете відправитися, то зробіть це. Все це не закінчиться мирно, потрібні зміни. Змінами можна керувати, ми знайдемо спосіб керувати ними. Я розмовляв з людьми, і всі хочуть мирного результату», — цитує Ріммер.

Блер попереджав, що США і Європа знаходяться в скрутному становищі, і їх треба переконати в тому, що конфлікт буде вирішено.

На наступний день після розмови, що відбулася, Рада Безпеки ООН ухвалила рішення заморозити активи Каддафі, а до кінця місяця Великобританія приєдналася до міжнародної коаліції проти глави Лівії.

Чотири місяці потому Каддафі був схоплений і убитий під час битви за Сирт.