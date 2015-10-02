Російська авіація атакувала ключове місто ІДІЛ у Сирії - правозахисники

Про це повідомили спостерігачі правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, яка базується у Великобританії, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.

За даними активістів, повітряні нальоти на Аль-Карьятейн відбулися до півночі у четвер.

Читайте такожМіноборони РФ оприлюднило відео чергового бомбардування в Сирії

Ключове місто в центральній Сирії було захоплене бойовиками ІДІЛ у серпні після зіткнень з урядовими силами президента Башара Асада.

Раніше сьогодні в Міноборони РФ заявили, що за добу російські літаки атакували 12 об'єктів терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у Сирії.