Російська авіація атакувала ключове місто ІДІЛ у Сирії - правозахисники
15:18, 02 жовтня 2015Світ
763 0
Військові літаки РФ завдали авіаударів по головному місту, яке перебуває під контролем бойовиків "Ісламської держави" - Аль-Карьятейн.
REUTERS
Про це повідомили спостерігачі правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, яка базується у Великобританії, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.
За даними активістів, повітряні нальоти на Аль-Карьятейн відбулися до півночі у четвер.
Читайте такожМіноборони РФ оприлюднило відео чергового бомбардування в Сирії
Ключове місто в центральній Сирії було захоплене бойовиками ІДІЛ у серпні після зіткнень з урядовими силами президента Башара Асада.
Раніше сьогодні в Міноборони РФ заявили, що за добу російські літаки атакували 12 об'єктів терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у Сирії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter